Известный эстонский музыкант обвиняется в сексуальных домогательствах к ребенку

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила известному музыканту и актеру Венно Лоосаару обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Согласно обвинению, Лоосаар через одежду трогал девочку младше 10 лет в области гениталий. Также в его владении имелось 19 фотографий и 4 видео с детской порнографией.

Сам Лоосаар сказал Delfi, что прокомментирует ситуацию после 15 часов, когда поговорит с ERR. Выдвинутые в его адрес обвинения он не подтвердил, но и не опроверг.

Режиссер Прийт Валкна, который неоднократно выступал вместе с Лоосааром в составе ансамбля Kala, не пожелал комментировать случившееся, однако отметил, что не замечал в поведении Лоосаара ничего ненормального.

Окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.

Кроме того, в ходе обысков дома у Лоосара было обнаружено гладкоствольное ружье. Разрешение на его хранение у мужчины нет. В связи с данным фактом ему также было предъявлено обвинение.

После обеда Лоосар распространил пресс-релиз, в котором сказал, что не виновен.

”Знакомые моей семьи обвинили меня в том, что я якобы три-пять лет назад трогал их ребенка через одежду в области гениталий. Речь идет о девочке, которая с 2014 по 2018 год часто играла с нашими детьми дома и во дворе”.

Мужчина рассказывает, что когда его задержали в январе этого года, то забрали из дома все инфоносители: компьютеры, телефон, планшет и внешние жесткие диски. По его словам, в его компьютере не было обнаружено файлов или следов в поисковике, указывающих на детскую порнографию. Однако на одном из внешних дисков было найдено 19 фото и 4 видео, на котором изображены в эротических и/ порнографических ситуациях лица, которые — цитата прокуратуры — ”могут быть” младше 14 лет. Лоосар пишет, что действительно приобрел в 2010 году DVD-диск порнографического содержания и загрузил его на жесткий диск, но ”о деталях содержания этого диска” он не в курсе.

”Конечно же, я играл с дочерью своих знакомых, как и с тысячами других детей в Эстонии, но я никогда и ни с кем не обращался ненадлежащим образом. У меня у самого двое совершеннолетних дочерей и два несовершеннолетних сына. Сейчас вся семья находится в шоке от того, что эта история стала достоянием общественности прежде, чем я получил возможность защитить себя в суде”.