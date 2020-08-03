Извращенец, скачавший клип со сценами зоофилии, приговорен к принудительным работам

Видземский районный суд (Лимбажи) приговорил к 60 часам принудительных работ и 1 году пробационного надзора мужчину, который скачивал в Snapchat видео со сценами зоофилии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно материалам дела, в январе этого года подсудимый получил в

Snapchat и скачал видеоклип, на котором запечатлен половой акт между взрослым мужчиной и свиньей.

Видео нашли во время проверки мобильного телефона, изъятого у мужчины в рамках другого уголовного процесса.

Известно, что подсудимый признал свою вину и пошел на сделку с прокурором.