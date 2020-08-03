Извращенец, скачавший клип со сценами зоофилии, приговорен к принудительным работам
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Видземский районный суд (Лимбажи) приговорил к 60 часам принудительных работ и 1 году пробационного надзора мужчину, который скачивал в Snapchat видео со сценами зоофилии.

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Согласно материалам дела, в январе этого года подсудимый получил в
Snapchat и скачал видеоклип, на котором запечатлен половой акт между взрослым мужчиной и свиньей.

Видео нашли во время проверки мобильного телефона, изъятого у мужчины в рамках другого уголовного процесса.

Известно, что подсудимый признал свою вину и пошел на сделку с прокурором.

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LETA

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LETA
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