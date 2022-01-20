Извращенец знакомился с подростками в интернете, растлевал их и вовлекал в съемки порно

Госполиция завершила расследование и передала в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования 38-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях на половой почве в отношении пятерых подростков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Госполиции, в конце 2020 года Отдел по борьбе с преступлениями на половой почве получил информацию о том, что некий мужчина знакомится в социальных сетях с несовершеннолетними, заводит с ними переписку на сексуальные темы, после чего принуждает изготовить и переслать ему свои фото порнографического характера. Также незнакомец приглашал встретиться и вступить с ним в интимные отношения. Для общения в соцсетях мужчина использовал фальшивое имя.

Госполиция начала уголовный процесс, в рамках которого оперативно установила личность извращенца. Следствие выяснило, что для подключения к интернету преступник использовал карты предоплаты, а также публичные библиотеки со свободным доступом в Сеть. В марте 2021 года полиция задержала 38-летнего подозреваемого, который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка в связи с преступлением против нравственности подростка. По месту жительства задержанного провели обыск.

Следствию удалось установить, что жертвами растлителя стали пятеро несовершеннолетних: четверым из них на момент преступления было 15 лет, еще одному — 17 лет. Всего в рамках уголовного процесса установлено и подтверждено 16 преступных эпизодов.