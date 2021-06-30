Изъято 15 млн нелегальных сигарет и 1,5 тонны табака: дело передано в прокуратуру

Следователи Государственной пограничной службы (ГПС) передали в Даугавпилсскую прокуратуру материалы дела, начатого в отношении шести участников организованной группы, подозреваемой в незаконном изготовлении сигарет в крупных размерах.

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Во время санкционированного обыска было изъято 15 миллионов сигарет и 1,5 тонны измельченного табака.

В ГПС напомнили, что задержание проводилось 22 апреля в Даугавпилсе. В хозпостройке были задержаны шестеро граждан Украины, которые занимались изготовлением контрафактных сигарет Winston и Marlboro.