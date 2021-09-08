К останкам парома "Эстония" отправится частная экспедиция

Через десять дней к останкам затонувшего парома "Эстония" отправится частная экспедиция, созданная по инициативе родственников погибших и возглавляемая бывшим председателем комиссии по расследованию кораблекрушения Маргусом Курмом.

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Исследовательская группа финансируется из частных источников, среди которых и издательская группа Postimees, сообщили утренние теленовости ETV+.

Райво Хеллерма, председатель общества объединяющего родственников погибших на пароме "Эстония", говорит, что они не занимаются поиском виновных в катастрофе, но пытаются ответить на вопрос, почему паром затонул.

Собранные данные будут проанализированы в контексте уже имеющейся информации научным экспертом Анджеем Ясиновским.