Кадеты Колледжа полиции помогли спасти упавшего в море пожилого мужчину

В ночь на четверг кадеты Государственного колледжа полиции, которые в настоящее время проходят практику в Лиепае, помогли спасти мужчину, упавшего в море неподалеку от Северного мола.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На место происшествия прибыли сотрудники спецбатальона полиции, сотрудники Южнокурземского участка Курземского регионального управления полиции, а также кадеты. Он констатировали, что мужчина находится между волнорезами и молом на глубине примерно 4 метра.

После падения к нему по волнорезам спустились двое мужчин, чтобы оказать помощь и удержать его за руки над водой. В итоге, оперативные службы помогли выбраться на берег всем троим, а пострадавшего доставили в медицинское учреждение.