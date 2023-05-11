Кадеты Колледжа полиции помогли спасти упавшего в море пожилого мужчину
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В ночь на четверг кадеты Государственного колледжа полиции, которые в настоящее время проходят практику в Лиепае, помогли спасти мужчину, упавшего в море неподалеку от Северного мола.

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На место происшествия прибыли сотрудники спецбатальона полиции, сотрудники Южнокурземского участка Курземского регионального управления полиции, а также кадеты. Он констатировали, что мужчина находится между волнорезами и молом на глубине примерно 4 метра.

После падения к нему по волнорезам спустились двое мужчин, чтобы оказать помощь и удержать его за руки над водой. В итоге, оперативные службы помогли выбраться на берег всем троим, а пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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