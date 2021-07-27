Как не попасться на крючок мошенников. Советы Государственной полиции
Foto: Pexels.com, Mikhail Nilov

Государственная полиция разместила в соцсетях аудиозапись беседы телефонного мошенника с потенциальной жертвой. Невзирая не неоднократные предупреждения и призывы не вестись на на уловки аферистов, полиция по-прежнему получает заявления от жителей о том, что у них мошеннически выманили средства.

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Аудиозапись длиной в две с половиной минуты — это монолог (на русском языке) некоего мошенника, который уговаривает потенциальную жертву вступить в диалог в мессенджере WatsApp. Любопытно, что аферист рассказывает, что его цель — оградить собеседника именно от мошенников, и представляется сотрудником службы безопасности банка, с которой связь, однако, исключительно односторонняя.

Государственная полиция, опубликовав ролик, приложила и инструкцию, которая поможет жителям избежать неприятностей.

Правоохранительные органы так описывают уловки мошенников:

  • Звонящий выдает себя за представителя банка и информирует о какой-либо проблеме с банковским счетам. Например, произведен подозрительная перевод или сделана подозрительная покупка;
  • Мошенник с большим энтузиазмом хочет помочь, таким образом втираясь в доверие к жертве;
  • В ходе коммуникации мошенник старается получить личную информацию различного характера — например, номер банковской карточки, код CSV, находящийся на обратной стороне карточки и т.д.;
  • Мошенник торопит жертву принять непродуманные решения, не позволяя убедиться, что звонящий тот, за кого себя выдает;
  • Мошенник предлагает перейти на более безопасную коммуникацию в приложения WhatsApp, Viber и так далее;
  • Если потенциальная жертва отказывается сотрудничать, мошенник начинает угрожать и запугивать. Он предупреждает о последствиях отказа от сотрудничества.

Как, по мнению Государственной полиции, нужно себя вести, чтобы защитить от мошенников:

  • Если номер звонящего незнакомый, то во время разговора нужно проявлять осторожность и не давать личную информацию. Это, возможно, попытка мошенников связаться с вами.
  • Если телефонные мошенники торопят вас, побуждая принять быстрые, непродуманнные решения, прерывайте разговор! Особенно в случаях, если вы не уверены, что звонящий — тот, за кого себя выдает.
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