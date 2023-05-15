Как убивали Бункуса: следователи выяснили и раскрыли детали преступления

Полиции и прокуратуре удалось до мельчайших деталей выяснить, как планировалось и совершалось убийство адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Об этом сообщает программа LTV "De facto".

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Суд по делу о заказном убийстве Мартиньша Бункуса начнется 20 мая. Обвинения выдвинуты против троих — предпринимателей Михаил Ульман и Александр Бабенко, а также непосредственного исполнителя "заказа" Виктора Кривошея.

Как признался телепрограмме прокурор Алдис Ласманис, уже с самого начала следствия Бабенко и Ульман казались ему причастными к преступлению. "Профессиональная интуиция не подвела", — отметил Ласманис.

Убийство "репетировали" в Катлакалнсе

Журналистам De facto удалось неофициально ознакомиться с подробностями обвинения. Из документов следует, что подготовка к убийству адвоката велась на территории площадью 11 гектаров в Кекавском крае, в Катлакалнсе. За бетонным забором на скрытой территории находятся недостроенная гостиница, баня и ряд других построек. Там, по мнению следователей, виновные в убийстве Бункуса проводили встречи, тестировали огнестрельное оружие и хранили автомобили, привезенные из Литвы.

Указанные владения в Катлакалнсе принадлежат фирме A.V.V. В 1991 году ее основала тройка известных в Латвии криминальных авторитетов. Среди них – Геннадий Валагин, правая рука "короля рэкета" Ивана Харитонова.

Во второй половине 90-х Харитонов и Валягин были осуждены за вымогательство. В тюрьме они провели несколько лет.

По неофициальной информации, именно Валягин — непосредственный организатор убийства Бункуса.

Самого Валягина, впрочем, тоже уже нет в живых — он был застрелен в собственной машине у бара в Плявниеки весной прошлого года.

Согласно обвинительному заключению, заказчиками убийства стали совладелец группы Mono и LPB Banka, экс-член правления компании Rego Trade Михаил Ульман и крупнейший владелец сети магазинов Mego Александр Бабенко. С Валягиным их связывали как деловые, так и личные отношения.

Мотивом убийства Бункуса стала "неприязнь к администратору" и его профессиональная деятельность. Бункус, в частности, администрировал неплатежеспособность Rego Trade.

За убийство Бункуса организатору предложили 100 тысяч евро, исполнителю — 200 тысяч евро. Деньги Валягину якобы передал Бабенко. Тем временем исполнитель убийства Виктор Кривошей обещанной суммы так и не получил — по словам прокурора Ласманиса, киллеру не доплатили 100 тысяч евро.

Первая попытка убийства

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Нанятый Валягиным гражданин России Кривошей ранее уже сидел в елгавской тюрьме за убийство и грабеж. Киллеру было поручено отследить Бункуса и выяснить маршрут его ежедневных передвижений. Кривошею выдали два пулемета и боеприпасы.

Первое покушение на адвоката произошло в сентябре 2016 года. Утром, когда Бункус ехал по улице Вароню в центр, к его авто подъехали двое на мотоцикле. Кто управлял мотоциклом — не уточняется, Кривошей же сидел сзади. Он прицелился в Бункуса через боковое стекло машины, но выстрела не произвел — якобы "из-за технического сбоя".

В конце 2017 года Кривошею сообщили, что Бункуса нужно убить. Вскоре Ульман, Бабенко и Валягин встретились в центре Риги на углу улиц Лачплеша и Акас, где организатор проинформировал о закупке транспорта для выполнения преступления.

Утро 30 мая

Утром 30 мая 2018 года Кривошей вместе с неизвестным водителем ждал Бункуса в фургоне с прицепом с тентом Volkswagen LT на улице Айзсаулес. Когда адвокат подъехал достаточно близко и начал маневр обгона, прятавшийся в фургоне Кривошей сделал не менее семи выстрелов из автомата Калашникова.

После убийства исполнители уехали по направлению Брасовского моста, не доезжая до него свернули направо и поехали вдоль кладбища в сторону железной дороги, затем остановились, покинули фургон, подожгли его, пересекли железнодорожные пути и на улице Озолу сели в темный внедорожник и уехали в Пардаугаву, где снова сменили транспорт.

В сгоревшем автомобиле был найден самодельный штатив, с которого, по мнению полиции, велась стрельба по автомашине администратора.

Кто-то пошел на сделку со следствием?

Как отмечают журналисты, события изложены с большим количеством деталей и подробностей — на этом основании они делают предположение, кто кто-то из причастных к убийству лиц на каком-то этапе следствия согласился сотрудничать с полицией.

Впрочем, сейчас ни один из обвиняемых своей вины не признает и используют все возможные средства для своей защиты. Все обвиняемые находятся под стражей. Как указал прокурор Ласманис, в ходе следствия были выявлены "как реальные риски воздействия на свидетелей, так и риски побега, а также риски ответных мер".

Обвинения в убийстве при особо отягчающих обстоятельствах предусматривают суровое тюремное заключение.

В случае осуждения минимально возможный срок лишения свободы составляет 15 лет.

Контекст

Уже на следующий день после убийства в СМИ появилась информация, что Бункус, возможно, ранее манипулировал имевшейся в его распоряжении информацией в деле о неплатежеспособности Rego Trade, чтобы добиться взыскания 721 186,20 евро с трех бывших членов правления этого предприятия - Михаила Ульмана, Александра Будовского и Даны Вапне.

Это вытекает из принятого 24 мая решения Верховного суда, который указал, что, возможно, имеет место "недопустимая ситуация, когда администратор предъявляет требование к третьим лицам, манипулируя имеющимися в его распоряжении сведениями о документах, которые он получил, выполняя свои законные задачи, и наличие которых, возможно, исключает ответственность этих членов правления".

Верховный суд указывает, что такие действия администратора следует считать "грубым нарушением второй части 26-й статьи закона о неплатежеспособности, согласно которой администратор должен обеспечить законный процесс неплатежеспособности".

Компания по оптовой продаже продуктов питания Rego Trade была признана неплатежеспособной весной 2008 года. Бункус констатировал, что бывшие члены правления предприятия Михаил Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне перед объявлением неплатежеспособности разбазарили активы предприятия, поэтому он подал на них судебные иски о взыскании средств.

Верховный суд в 2012 году удовлетворил иск Бункуса и взыскал с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Имеются права требования также по отношению к Будовскому на 192 055,50 евро и к Вапне на 204 145,75 евро. Оба этих долга Бункус планировал выставить на аукцион 30 мая, но 29 мая отозвал его.

Ранее портал Pietiek писал о конфликте между Бункусом как администратором Rego Trade и Ульманом. Предприниматель жаловался, что Службу государственных доходов, которая является крупнейшим кредитором Rego Trade, представляли подчиненные брата Мартиньша Бункуса, руководителя отдела процесса неплатежеспособности налогового управления СГД Каспара Бункуса. На собрaниях кредиторов они поддерживали интересы администратора, а не государства, утверждал Ульман.

Всего в 2016 году на действия Мартиньша Бункуса в Администрацию неплатежеспособности поступило пять жалоб — все они были связаны с Rego Trade. Проверка проводилась только по одному из процессов неплатежеспособности в 2017, но никаких нарушений со стороны Бункуса выявлено не было.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года за рулем своего автомобиля возле Рижского лесного кладбища. Недалеко от места покушения вскоре был найден сгоревший автомобиль с поддельными номерами.

Ранее близкие Бункуса выражали обеспокоенность, что обвиняемые в совершении преступления "будут использовать все доступные им средства, чтобы повлиять на судебное разбирательство и избежать ответственности за то, что они сделали".