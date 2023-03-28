Какие машины пользуются у автоугонщиков наибольшим "спросом"?

Хотя количество угнанных автомобилей в последние годы сокращается, ТОП любимых автомобильных марок угонщиков по-прежнему возглавляет BMW, в прошлом году разделившая первое место с Audi, свидетельствуют данные Государственной полиции и страховой компании ERGO.

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По статистике, 18% автомобилей, угнанных в Латвии в 2022 году, были марки BMW, 18 % - Audi, за ними следуют Volkswagen (13 %), Volvo (7 %) и Toyota (7 %).

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 287 угонов автомобилей. Это означает, что с 2020 года, когда в стране было угнано 600 автомобилей, количество угонов сократилось вдвое, свидетельствуют данные Госполиции. Около четверти автомобилей, угнанных в прошлом году, были не старше 10 лет.

Автомашины со страхованием KASKO

С другой стороны, если анализировать данные по автомобилям, имевшим страхование KASKO, то ТОП-5 самых угоняемых марок отличается от общей картины по стране. Тем не менее первое место стабильно удерживает BMW - 24% угнанных в прошлом году автомобилей со страховкой KASKO. Наиболее популярны у угонщиков 3-я и 5-я серии, а также модели BMW серии Х5.

В прошлом году выраженно увеличился интерес воров к автомобилям марок Hyundai и Kia, которые годом ранее не входили в перечень самых угоняемых марок автомобилей со страхованием KASKO. По данным страховщиков, 13% угнанных автомобилей в 2022 году приходилось на “Hyundai” (второе место после “BMW”) и 10% - на “Kia” (четвертое место). Третье место в ТОПе самых угоняемых автомобилей удерживает “Toyota” с 11%. С другой стороны, автомобили марки “Audi” стали менее актуальны для угонщиков - еще в 2021 году они были на втором месте в списке самых угоняемых автомобилей со страхованием KASKO, а в прошлом году покинули этот ТОП.

Угоняют ради дорогостоящих деталей

“Уменьшение числа автоугонов может быть частично связано с тем, что передвижение через те границы, которые актуальны ворам для реализации автомобилей, стало более ограниченным”, - предполагает директор департамента подписания рисков ERGO Райтис Чаклис.

“Поскольку ERGO является членом Международной ассоциации по борьбе с автоугонами IAATI-EB, мы регулярно получаем информацию об угнанных автомобилях и странах, где они чаще всего реализуются, а также видим тенденцию: угнанные автомобили чаще всего становятся “донорами деталей”. Машину угоняют в одной стране, разбирают в другой, а детали продают в третьей. Сегодня автомобили чаще всего угоняют по конкретным заказам, а навыки и технологии, используемые ворами, с каждым годом постоянно развиваются. С точки зрения угона наиболее популярны не самые новые автомобили, а автомобили с истекшим сроком гарантии, в результате возрастает спрос на их дорогостоящие детали. Соответственно, эти автомобили фигурируют в статистике угонов. Владельцам автомобилей этой группы риска рекомендуется включить риск угона автомобиля в свой полис страхования KASKO”, - говорит Чаклис.

Как свидетельствует информация Государственной полиции, угоны совершаются с использованием устройств GPS для отслеживания потенциальных жертв. Новые автомобили, оснащенные системами доступа без ключа, угоняют с помощью специализированных электронных устройств. С другой стороны, угоны автомобилей возрастом от 5 до 10 лет осуществляются с использованием различных специально изготовленных или адаптированных механических и электронных средств. Также автоугонщики склонны заранее воровать ключи зажигания от автомобилей, в основном из частных домов. Также используются ситуации, когда автовладельцы легкомысленно оставляют ключи в замке зажигания или даже в заведенном автомобиле.