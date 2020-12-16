Калиниград: прокурор просит до 14 лет супругам по делу о передаче секретных данных Латвии
Foto: PantherMedia/Scanpix

В Калининградском областном суде прокурор запросил до 14 лет колонии для супружеской пары по делу о госизмене, сообщает Медиазона со ссылкой на "Коммерсант".

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На скамье подсудимых — эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонина Зимина и бывший юрист регионального министерства экономики Константин Антонец. Прокурор попросил приговорить Зимину к 14 годам колонии, ее мужа — к 13 годам. Оба не признают вину.

Пару обвиняют в передаче разведке Латвии с помощью домашнего компьютера секретный документ, полученный Антонцом во время работы в министерстве.

Речь идет о документах, которые дополняют регламент выделения Калининградской области денег из федерального бюджета для поддержки юридических лиц и резидентов особой экономической зоны Калининграда. По мнению следствия, юрист не мог не знать о секретности сведений.

Кроме того, супругов обвиняют в раскрытия личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко. Он учился на одном курсе с Антонцом и был на их свадьбе.

По версии следствия, после свадьбы супруги прислали латвийским спецслужбам фотографию Денисенко, указав его звание и должность.

Отец Анастасии Зиминой Константин рассказал изданию, что сторона обвинения "к концу процесса не настаивала на наказании за этот эпизод".

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