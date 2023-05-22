Каждое лето в Латвии в водоемах погибают в среднем 50 человек

Каждое лето в водоемах погибает в среднем 50 человек, а спасатели призывают жителей с наступлением официального купального сезона задуматься о безопасности, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В прошлом году за купальный сезон (с мая по сентябрь) пожарные спасли в водоемах 63 человека, в том числе 9 детей, но 48 человек трагически закончили свой отдых у воды.

В Курземе несчастные случаи чаще происходили на озерах, в Земгале, Риге и пригородах столицы — на реках, а в Видземе и Латгале — на приусадебных прудах. Большинство погибших, которых спасатели спасли из водоемов, были мужчины.

Оценивая обстоятельства происшествий, можно сделать вывод, что несчастные случаи происходят в летнее время при купании и использовании различных плавсредств — SUP досок, катамаранов, гидроциклов, лодок. Наиболее частыми причинами несчастных случаев являются алкогольное опьянение, неспособность оценить обстановку, переоценка своих сил, а также игнорирование элементарных требований безопасности — например, отсутствие плавательного жилета.

Прошлым летом было несколько вызовов спасателей на озера и море, где люди на SUP-доске заходили в водоем, но из-за быстро меняющихся погодных условий, силы ветра, а также переоценки своих возможностей они уже не могли вернуться на берег. Подобные призывы о помощи поступали от людей, которые плавали в море или озере на надувном матрасе.

А в минувшее воскресенье спасатели получили информацию о том, что в морской бухте Салацгрива в Лимбажском районе находится кайтбордер, который не может самостоятельно добраться до берега. Когда спасатели готовились спуститься с лодкой в ​​воду, к ним поступила информация о том, что из-за смены направления ветра кайтбордист все же добрался до берега и находится на попечении медиков. Выяснилось, что на пострадавшем не было спасательного жилета.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает начинать купальный сезон только тогда, когда температура воды достигает не ниже +18 градусов. Купаться рекомендуется только в официальных местах для купания. Также необходимо позаботиться о безопасности детей.