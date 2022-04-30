Каждому второму жителю Латвии за последний год звонили мошенники

Согласно исследованию, проведенному Mastercard и Ассоциацией финансовой отрасли, 55% жителей Латвии за последний год получали телефонные звонки мошеннического характера с целью выманивания денег.

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В целом в четырех крупнейших латвийских банках в 2021 году было констатировано 3180 случаев телефонного мошенничества на суммуи 4 950 333 евро. А за первые три месяца текущего года объем средств, выманенных у банковских клиентов, которые сами подтверждали платеж, уже достиг 1,6 миллиона евро. В первые месяцы 2022-го констатировано 443 случая телефонного мошенничества на сумму 323 204 евро.

Несмотря на то, что, согласно данным опроса, 87% жителей уверены в том, что они способны распознать, если по телефону к ним обращается мошенник с целью выманивания денег, но статистика свидетельствует, что количество случаев мошенничества продолжает расти.

Эксперты отрасли обобщили наиболее важные советы о том, как распознать и предотвратить потенциальные попытки мошенничества и что делать, если это все-таки произошло.

Руководитель рабочей группы по ограничению мошенничества Ассоциации финансовой отрасли Анрийс Шмитс выделяет основные моменты, характерные для ситуаций мошенничества в телекоммуникациях: "Следует помнить о том, что работники банка никогда не используют для связи с клиентом такие каналы, как, например, WhatsApp, Viber и т. д. Также работники банка никогда не попросят клиента раскрыть личную информацию, не попросят во время разговора ввести коды Smart-ID и ни в коем случае не откажутся общаться на государственном языке".

"Если во время телефонного разговора появляется что-то из вышеперечисленного, то определенно есть основание для подозрений в том, что это мошенник, и разговор нужно немедленно прекратить. Если вы хотите убедиться в том, что с вашими данными и финансовыми средствами все в порядке, рекомендуем звонить на официальный указанный телефон банка и рассказать о ситуации", - говорит Шмитс.

Эксперт Государственной полиции Дмитрий Хоменко подчеркивает: "Важно понимать, что телекоммуникационное мошенничество — это не только разговор по телефону. Мошенники используют и аудиозаписи-обращения в различных телефонных приложениях, и отправляют SMS, и обращаются к потенциальным жертвам в социальных сетях и по электронной почте. Также, например, для введения Smart-ID нам необходим наш телефон. Таким образом, возможности расставленных телекоммуникационными мошенниками ловушек могут быть очень широки".

По словам Хоменко, "на данный момент самым популярным в Латвии является инвестиционное мошенничество, которое часто наносит наибольший ущерб жертвам. Жители получают звонки от фальшивых брокеров, которые предлагают инвестировать деньги. Во время разговора отправляется ссылка на какой-нибудь интернет-сайт, где обманчиво виден рост вкладов, создающий иллюзию роста стоимости вклада. Однако оказывается, что ничего из этого не является настоящим, что на самом деле это мультфильм, созданный с целью заманить человека в эту преступную схему и получить его деньги. К тому же время, за которое жертва понимает, что ее обманули, в случаях кражи инвестиций может достигать нескольких месяцев и больше".

Владислав Гурман, руководитель отдела партнерства и развития ИКТ-товаров и услуг телекоммуникационного оператора Bite в Латвии, дополняет: "Операторы мобильной связи регулярно сотрудничают с ответственными учреждениями в Латвии, с местными и международными операторами мобильной связи, чтобы как можно оперативнее искоренять такие случаи телефонного мошенничества".

"Но общество должно быть бдительным, потому что сейчас мошенники используют все более сложные и изощренные методы и схемы, сохраняя один общий признак — звонок из банка, разговор на русском языке и необходимость сообщить конфиденциальные данные, чего банки никогда не просят у клиентов в телефонном разговоре.

К сожалению, операторы не могут автоматически блокировать использованные для мошенничества номера, потому что мошенники их нередко подделывают, используя номера телефонов реальных абонентов. Поэтому, информируя общество в целом, необходимо добиться того, что, получая такой звонок, люди должны воспринимать его как предупреждение о том, что разговор не бытовой и его целью, вероятнее всего, является выманивание денег. В любом случае, получив такой звонок, его нужно немедленно прекратить", - отмечает Гутман.

О том, как защитить себя от телекоммуникационного мошенничества, рассказывает эксперт по кибербезопасности CERT.LV Гинтс Малкалниетис: "Цель мошенников — выманить у пользователей конфиденциальную информацию, например, данные расчетной карты, имя пользователя и пароль или информацию доступа к банковскому счету. Эти нападения широко распространены, потому что для них не нужен большой вклад ресурсов и знаний со стороны мошенников и их сравнительно легко реализовать".

"Лучшая возможная защита — в ваших руках, это вы сами и ваше критическое мышление. Первое, что мошенники обычно пытаются сделать — создать стрессовую ситуацию и поторопить, чтобы добиться ошибки со стороны жертвы. Поэтому во время таких разговоров важно выдержать паузу или даже прекратить разговор, чтобы сосредоточиться и подумать.

Также критически оценивайте информацию в SMS, электронных письмах и на сайтах — невероятный выигрыш или предложение работы, хотя вы не подавали никаких заявок, неожиданное наследство от родственника, о котором вы ничего не знаете, или невероятно большие скидки в интернет-магазине на бренды, о которых вы всегда мечтали, — если что-то выглядит слишком хорошо — почти определенно это мошенничество", - советует Малкалниетис.