Каждый десятый спасатель еще не решил вакцинироваться против Covid-19

На данный момент каждый десятый сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) еще не решил для себя, стоит ли ему вакцинироваться от Covid-19. Об этом в интервью ЛТВ сообщил заместитель главы ГПСС Кристапс Элконс.

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По его словам, неделю назад сомневающихся в необходимости вакцинации среди спасателей было больше — около 28%. Элконс отметил, что протест группы спасателей, которые вышли в минувший четверг к зданию Сейма в униформе, стал для него неприятным фактом, а также указал, что этот протест не отражает позицию ГПСС.

Šodien VUGD priekšnieka vietnieki Kristaps Eklons un Mārtiņš Baltmanis tikās ar ugunsdzēsējiem glābējiem, kuri ir pauduši bažās un neapmierinātību par nepieciešamību vakcinēties. pic.twitter.com/kYlkCg5oUz — VUGD (@ugunsdzeseji) October 15, 2021

"Мы выслушали мнение работников, им были даны ответы на вопросы о необходимости вакцинации и о миссии службы — рисковать и заботиться не только о собственном здоровье, но и об общественном здоровье в целом", — отметили представители ГПСС в Twitter.

Как уже сообщалось ранее, 14 октября у Сейма собрались несколько десятков пожарных и более 100 их сторонников, чтобы выразить протест против установленного порядка обязательной вакцинации от Covid-19.

Также спасатели передали спикеру парламента Инаре Мурниеце открытое письмо с призывом не поддерживать постановление Кабинета министров, предусматривающей увольнение работников без действительного ковид-сертификата с 15 ноября. Своей акцией сотрудники ГПСС хотели привлечь внимание законодательной власти и общества в целом, поскольку такое решение правительства и впоследствии решение Сейма создаст существенные риски безопасности. Уже сейчас в службе наблюдается острая нехватка работников и многие от перегрузки и дополнительных смен находятся на грани выгорания.