Каждый десятый спасатель еще не решил вакцинироваться против Covid-19
Foto: LETA

На данный момент каждый десятый сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) еще не решил для себя, стоит ли ему вакцинироваться от Covid-19. Об этом в интервью ЛТВ сообщил заместитель главы ГПСС Кристапс Элконс.

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По его словам, неделю назад сомневающихся в необходимости вакцинации среди спасателей было больше — около 28%. Элконс отметил, что протест группы спасателей, которые вышли в минувший четверг к зданию Сейма в униформе, стал для него неприятным фактом, а также указал, что этот протест не отражает позицию ГПСС.

"Мы выслушали мнение работников, им были даны ответы на вопросы о необходимости вакцинации и о миссии службы — рисковать и заботиться не только о собственном здоровье, но и об общественном здоровье в целом", — отметили представители ГПСС в Twitter.

Как уже сообщалось ранее, 14 октября у Сейма собрались несколько десятков пожарных и более 100 их сторонников, чтобы выразить протест против установленного порядка обязательной вакцинации от Covid-19.

Также спасатели передали спикеру парламента Инаре Мурниеце открытое письмо с призывом не поддерживать постановление Кабинета министров, предусматривающей увольнение работников без действительного ковид-сертификата с 15 ноября. Своей акцией сотрудники ГПСС хотели привлечь внимание законодательной власти и общества в целом, поскольку такое решение правительства и впоследствии решение Сейма создаст существенные риски безопасности. Уже сейчас в службе наблюдается острая нехватка работников и многие от перегрузки и дополнительных смен находятся на грани выгорания.

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