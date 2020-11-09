Кенгарагс: на профессора латвийского вуза совершено нападение на почве гомофобии

В воскресенье вечером гомофобскому нападению подверглись профессор Рижского университета им. Паула Страдыня Денис Ханов и его друг. Нападавшие не только выкрикивали ругательства в их адрес, но также угрожали изнасилованием.

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Как отмечает LSM.lv, подобные нападения происходят в Латвии не в первый раз, в Латвийском Центре по правам человека указали, что гомофобия все еще остается проблемой, о которой люди боятся говорить.

ЧП произошло на Кенгарагском рынке, куда профессор отправился со своим спутником жизни. По словам Ханова, нападавшие, возможно, были пьяны.

"На Кенгарагском рынке, там, где цветочные киоски, к нам приблизились двое мужчин. Они прошли мимо нас и затем начали публично и громко отпускать уничижительные комментарии о моем теле. Ударили меня ногой по спине. Я повернулся и спросил: "Что вы делаете? Я сейчас вызову полицию!"" — рассказал Денис Ханов.

В ответ на это второй нападавший обозвал его и показал уничижительный жест, а затем оба хулигана попытались спровоцировать драку. Профессору удалось забежать в киоск и удерживать двери.

"Один из них оголил и приложил к стеклянной двери киоска свои гениталии, а также кричал, чтобы я открыл двери", — вспоминает Денис Ханов.

Полиция прибыла на место происшествия достаточно оперативно и действовала в рамках закона. Однако профессор видит одну проблему — дело можно начать, если изнасилованием угрожают женщине, однако, что касается подобных угроз в адрес мужчин, то такой статьи в законе нет.

По данным негосударственной организации Mozaīka, в 2019 году о нападениях на почве гомофобии к ним обращались 29 раз, годом ранее — 22 раза.