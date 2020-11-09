Кенгарагс: на профессора латвийского вуза совершено нападение на почве гомофобии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В воскресенье вечером гомофобскому нападению подверглись профессор Рижского университета им. Паула Страдыня Денис Ханов и его друг. Нападавшие не только выкрикивали ругательства в их адрес, но также угрожали изнасилованием.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает LSM.lv, подобные нападения происходят в Латвии не в первый раз, в Латвийском Центре по правам человека указали, что гомофобия все еще остается проблемой, о которой люди боятся говорить.

ЧП произошло на Кенгарагском рынке, куда профессор отправился со своим спутником жизни. По словам Ханова, нападавшие, возможно, были пьяны.

"На Кенгарагском рынке, там, где цветочные киоски, к нам приблизились двое мужчин. Они прошли мимо нас и затем начали публично и громко отпускать уничижительные комментарии о моем теле. Ударили меня ногой по спине. Я повернулся и спросил: "Что вы делаете? Я сейчас вызову полицию!"" — рассказал Денис Ханов.

В ответ на это второй нападавший обозвал его и показал уничижительный жест, а затем оба хулигана попытались спровоцировать драку. Профессору удалось забежать в киоск и удерживать двери.

"Один из них оголил и приложил к стеклянной двери киоска свои гениталии, а также кричал, чтобы я открыл двери", — вспоминает Денис Ханов.

Полиция прибыла на место происшествия достаточно оперативно и действовала в рамках закона. Однако профессор видит одну проблему — дело можно начать, если изнасилованием угрожают женщине, однако, что касается подобных угроз в адрес мужчин, то такой статьи в законе нет.

По данным негосударственной организации Mozaīka, в 2019 году о нападениях на почве гомофобии к ним обращались 29 раз, годом ранее — 22 раза.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky