Кенгарагс: пьяная мать не смогла защитить своих детей от пьяного сожителя

Поздним вечером 30 июня Рижская муниципальная полиция (РМП) получила вызов в Кенгарагс: звонила несовершеннолетняя девочка, которая пояснила, что пьяный сожитель ее матери ведет себя неадекватно и агрессивно настроен против ее брата. По указанному адресу был направлен автопатруль Латгальского управления РМП.

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Двери полицейским открыла 14-летняя заявительница, она рассказала, что мать тоже пьяна, не может встать с кровати и не понимает, что происходит. И женщина, и ее спутник жизни оказались глухонемыми. Выяснилось, что в семье растут трое несовершеннолетних детей и один совершеннолетний, против которого была направлена агрессия нападавшего.

По информации РМП, квартира оказалась нечистой и прокуренной. На кухне и в комнатах наблюдался беспорядок. Когда сотрудница РМП предложила 6-летней девочке одеть трусики, ребенок сказал, что в доме нет чистого белья. Младшая девочка оказалась очень активной и разговорчивой, также она неоднократно просила полицейских забрать ее с собой.

На месте ЧП работали четверо сотрудников РМП, также вызвали и Службу неотложной медицинской помощи. Медики осмотрели всех находящихся в квартире, включая детей, однако госпитализация никому не потребовалась.

Поскольку сожитель был настроен агрессивно и по отношению к полицейским, было принято решение его задержать и доставить в участок. В свою очередь, детей забрали из семьи отвезли в кризисный центр, поскольку пьяная мать не могла о них позаботиться.

О ЧП проинформирован Рижский сиротский суд, о делу начато два административных процесса: за агрессию и за неисполнение родительских обязанностей.