Кенгарагс: судимый внук обманул бабушку, и та не подчинилась бойцам спецназа

В Кенгарагсе на днях произошло ЧП, невольной участницей которого стала 85-летняя пенсионерка. Пожилую и доверчивую женщину ввел в заблуждение неоднократно судимый внук, который, прячась от полиции, смог ее убедить, что за ним гонятся головорезы. Как отмечает Degpunktā, защищая родственника, бабушка не подчинилась требованиям спецназа.

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События на ул. Прушу, 3 разворачивались в минувшую среду. Прибывший спецназ обыскивал каждую квартиру в подъезде, чем поверг в шок многих жителей. Позже выяснилось, что весь переполох произошел по вине ранее судимого внука добропорядочной соседки с первого этажа.

"Когда он прибежал, то сказал, что его пытаются убить. Я открыла двери. Когда снова стали звонить в дверь, он сказал, что б я никого не впускала, ну я и не впустила. Я ж не знала, что это полиция", — рассказала бабушка задержанного Ираида.

Женщина пояснила, что не могла отказать внуку, поэтому долго не подчинялась требованиям спецназа. Когда полиция выбила двери, первым в квартиру забежал служебный пес, искавший наркотики. Пенсионерке от пережитого стало плохо, поэтому она попросила вызвать ей скорую.

Госполиция пообещала прокомментировать ситуацию на ул. Прушу, 3 в ближайшее время.