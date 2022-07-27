Кенгарагс: возле променада сильно избили юношу; ищут свидетелей

В минувший понедельник в Кенгарагсе произошла драка, в результате которой 18-летний юноша получил тяжелые травмы: его нашли на улице в луже крови и вызвали скорую. По делу начат уголовный процесс, в рамках которого просят отозваться свидетелей.

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Как сообщает Degpunktā, вечером 25 июля Лиене прогуливалась с мужем по Кенгарагскому променаду, когда услышала возле одной из многоэтажек крики, по которым можно было понять, что там происходит серьезный конфликт. Когда супруг женщины решил подойти ближе, навстречу выбежал молодой парень без рубашки, который на вопрос "Что случилось?", ответил, что он позвонил друзьям. И в это время мужчина заметил возле 6-го корпуса дома номер 268 по ул. Маскавас лежащего на земле юношу.

По словам Лиене, вся голова парня была в крови, глаза запухшие, нос посинел, изо рта и ушей текла кровь. До приезда медиков свидетели остались с пострадавшим и пытались его успокоить, поскольку тот находился в шоковом состоянии.

В момент нападения с ним были два друга, один из которых, как оказалось, с поврежденной рукой скрывался в кустах, а второго, который бежал без рубашки, как раз ранее встретил муж Лиене. Они рассказали свою версию нападения, сообщив, что их избили просто так.

Эту же версию со слов 18-летнего пострадавшего юноши рассказала на правах анонимности и его мать. Сын ей рассказал, что к ним подошли трое мужчин в возрасте примерно 30 лет, на них были черные спортивные костюмы, после чего сразу же начали драку.

"Сын в тот момент ничего не понимал. Пришел в сознание, начал плакать, кричать, болела голова. У него была рвота. Не понимает, что с ним случилось, потому что губы распухли, пришлось зашивать. У него швы на губах, сломан нос, повреждена голова, нет двух зубов. Повреждено ухо", — рассказала мать пострадавшего, добавив, что сыну приходится пить успокоительное.

Женщина поблагодарила всех, кто оказал помощь ее сыну, вовремя вызвав медиков. Она также обратилась ко всем, кто видел подозрительную троицу в черной одежде, которые после драки побежали к 5-му корпусу дома 268 по ул. Маскавас, через трамвайные рельсы и далее в сторону автозаправки Circle K, обращаться в полицию.

Если в вашем распоряжении имеется информация об этом ЧП, просьба сообщать в полицию по телефонам:

110 или 67806800.