Кенгарагский Гринч похитил елку: полиция начала проверку

Госполиция начала ведомственную проверку по делу о похищении ели в микрорайоне Кенгарагс.
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Как отмечают в полиции, неизвестный злоумышленник спилил елку, росшую во дворе многоквартирного дома по ул. Локомотивес, 58.
Напомним, что кражи елок чаще всего фиксируются накануне Рождества и Нового года. Обычно похитителей наказывают за это правонарушение в административном порядке.
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