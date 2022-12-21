Кенгарагский Гринч спилил елку: полиция начала проверку

Госполиция начала ведомственную проверку по делу о срубленное елке в микрорайоне Кенгарагс.

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Как отмечают в полиции, неизвестный злоумышленник спилил елку, росшую во дворе многоквартирного дома по ул. Локомотивес, 58.

Напомним, что кражи елок чаще всего фиксируются накануне Рождества и Нового года. Обычно похитителей наказывают за это правонарушение в административном порядке.



