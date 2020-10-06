Кинолог с собакой спасли заблудившуюся в лесу 82-летнюю сборщицу ягод

Вечером 5 октября в Олайнский участок полиции поступила информация о том, что в лесу возле болота Медема заблудилась пенсионерка, которая отправилась собирать ягоды.

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Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), женщина вышла из своего дома около полудня и ушла в лес собирать грибы. После этого она решила собрать еще и клюквы, для чего направилась в сторону болот, но заблудилась. К счастью, у пенсонерки был с собой телефон, поэтому она позвонила родственнице.

Полиция, а также кинолог со служебной собакой Нарко (на фото) прибыли к месту, где женщина могла войти в лес. После длительных поисков, в 21.40 пенсионерку нашли в пяти километрах от дороги и благополучно вывели из лесной чащи.