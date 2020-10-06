Кинолог с собакой спасли заблудившуюся в лесу 82-летнюю сборщицу ягод
Foto: Valsts policija

Вечером 5 октября в Олайнский участок полиции поступила информация о том, что в лесу возле болота Медема заблудилась пенсионерка, которая отправилась собирать ягоды.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), женщина вышла из своего дома около полудня и ушла в лес собирать грибы. После этого она решила собрать еще и клюквы, для чего направилась в сторону болот, но заблудилась. К счастью, у пенсонерки был с собой телефон, поэтому она позвонила родственнице.

Полиция, а также кинолог со служебной собакой Нарко (на фото) прибыли к месту, где женщина могла войти в лес. После длительных поисков, в 21.40 пенсионерку нашли в пяти километрах от дороги и благополучно вывели из лесной чащи.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Что привезти на память из Вентспилса
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране