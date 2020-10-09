Кипр: гражданин Латвии получил в драке травмы и был госпитализирован
Foto: F64

По данным кипрской прессы, в конце прошлой недели после драки в районе Enaerios в Лимассоле в больницу с серьезными травмами были доставлены 25-летний латвиец и 17-летний кипрский подросток.

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Полиция заявила, что инцидент, по всей видимости, связан с тем, что многочисленные фанаты всю ночь праздновали 90-летие местного футбольного клуба Ael.

Свидетель сказал, что группа фанатов вела себя слишком громко, чем рассердила некоторых иностранцев, которые проводили ночь в районе Enaerios. В итоге, между ними вспыхнула драка.

Расследование инцидента продолжается.

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