Китаец приехал в Беларусь по "безвизу", а затем пытался незаконно пробраться в Латвию

В минувший четверг полоцкие пограничники в полутора километрах от белорусско-латвийской границы задержали мужчину азиатской внешности.

Как отмечает пресс-центр Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, в ходе разбирательства выяснилось, что правонарушителем является гражданин Китая 1983 г.р., который намеревался нарушить границу. При себе у иностранца были сменная одежда, телефон и деньги. Известно, что в Беларусь он приехал по "безвизу", а затем собирался сбежать в ЕС.

По данному факту проводится разбирательство. За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение погранрежима китайцу грозят штраф и депортация.