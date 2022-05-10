KNAB: чаще всего жители пользуются "неофициальными методами" решения проблем в сфере медицины

В последние два года 20% жителей Латвии использовали "неформальные методы для решения различных ситуаций", при этом чаще всего - для получения медицинских услуг и трудоустройства в государственные или муниципальные учреждения. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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Неофициальные методы активнее использовали предприниматели: в этом признались 31%, или почти каждый третий предприниматель, причем чаще всего это делалось для решения вопросов в сфере строительства и при участии в государственных и муниципальных закупках, показал опрос.

Наиболее распространенным неформальным способом решения проблем как для населения, так и для предпринимателей являются личные связи.

В то же время опрос показал, что 85% населения и 73% предпринимателей не готовы давать взятки чиновникам с целью решения проблем. Жители и предприниматели, которые были готовы на взяточничество, утверждали, что взятка обеспечит более высокую вероятность того, что их проблема будет решена.

По сравнению с опросом, проведенным по заказу KNAB в январе 2021 года, в этом году отношение обеих опрошенных групп к взяточничеству изменилось: среди населения выросло неприятие взяточничества, в то время как среди предпринимателей повысилась толерантность в этом вопросе, что может быть связано с ограничениями для бизнеса в связи с пандемией Covid-19.

Жители в качестве эффективного решения в борьбе со взяточничеством называют необходимость расширить доступ к информации о лицах и организациях, способных влиять на принятие решений, и ввести более строгий контроль за государственными закупками. При этом среди предпринимателей остается неизменным мнение о том, что к нарушителям следует применять суровые и реальные меры наказания, а чиновников принимать на работу путем открытых конкурсов.

В этом году увеличилось число людей, готовых сообщать о коррупции: большинство, или 61%, сообщили бы о таких злоупотреблениях, при этом 19% готовы сделать это, не скрывая своей личности. В ситуации требования взятки или превышения должностным лицом своих полномочий 38% респондентов сообщили бы об этом KNAB. Этот ответ наиболее часто давали жители молодого возраста.

В опросе приняли участие 1040 жителей Латвии старше 18 лет и 400 предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность в Латвии. Опрос проводился по заказу БПБК центром рыночных и социальных исследований Latvijas fakti с 7 января по 14 февраля 2022 года.