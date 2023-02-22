KNAB: два сотрудника полиции подозреваются в служебном подлоге
Foto: LETA

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) просит начать уголовное преследование двух сотрудников полиции самоуправления Огрского края по факту служебного подлога, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

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Также одному из подозреваемых инкриминируется раскрытие секретной информации, которая не является гостайной, а также получение взятки.

В ходе расследования были получены доказательства того, что сотрудник полиции самоуправления Огрского края многократно делился с третьими лицами информацией ограниченного доступа о конкретных автовладельцах и регистрационных номерах автмобилей.

За данную услугу лицо запросило и получило взятку в размере 100 евро. Преступления были совершены в период с 13 по 15 декабря 2022 года и раскрыты в сотрудничестве антикоррупционным отделом Дирекции безопасности дорожного движения.

Также в ходе досудебного разбирательства KNAB установил, что данное должностное лицо со своим коллегой произвели служебный подлог в составе группы и по предварительному сговору. А именно: один из подозреваемых подписал задним числом документ, понимая, что он содержит заведомо ложную информацию. В свою очередь, второй подозреваемый - поддельный документ подал в госучреждение.

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