KNAB: экс-баскетболист, депутат Кекавской думы Витолс требовал взятку в 30 000 евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру дело против должностного лица Кекавской краевой думы, подозреваемом во взяточничестве. По данным агентства LETA, обвиняемым является депутат думы и бывший баскетболист Айгарс Витолс.

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Согласно материалам дела, должностное лицо попросило у предпринимателя взятку размером в 30 000 евро. Только так предприниматель мог получить последний платеж от думы за реализацию строительных работ по заказу самоуправления. Речь идет о строительстве сети водопровода и канализации.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Рижского судебного округа. Помимо Витолса, KNAB предлагает предъявить обвинение одному физическому лицу за посредничество во взяточничестве.

По информации KNAB, в 2017 году Кекавская дума объявила конкурс на строительство сетей водоснабжения и канализации. 1 августа 2019 года должностное лицо потребовало у предприятия, которое выполняло строительные работы, взятку в размере 30 000 евро за то, чтобы получить последний платеж от самоуправления.

В сентябре представитель предприятия встретился с физлицом, которое, действуя как посредник, приняло взятку в размере 30 000 евро. 27 сентября в ходе обыска эта сумма была изъята. В момент задержания Витолс был первым заместителем председателя Кекавской думы.