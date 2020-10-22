KNAB еще раз просит предъявить обвинение депутату Кайминьшу
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Генеральная прокуратура получила просьбу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начать уголовное преследование депутата 13-го Сейма Артуса Кайминьша.

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На просьбу прокомментировать этот факт Кайминьш ответил, что первый раз о таком слышит и подробных комментариев не даст. Депутат не ответил на вопрос, могут ли быть связаны действия KNAB с делом о подделке бухгалтерских документов.

Прокурор Марис Лея подтвердил, что сегодня от KNAB получено одно дело, не назвав имени и профессии фигуранта.

В настоящее время в статусе обвиняемого находятся три депутата Сейма — Юрис Юрашс, Атис Закатистов и Алдис Адамович.

В апреле сообщалось, что вышестоящий прокурор оставил в силе решение прокурора поручить KNAB продолжить расследование по делу против Кайминьша о подделке бухгалтерских документов.

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LETA

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