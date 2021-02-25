KNAB: есть подозрения, что 50 000 евро из бюджета самоуправления Вентспилса истратили на личные нужды

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что средства Вентспилсского самоуправления могли быть использованы для удовлетворения частных нужд, а в целом самоуправлению мог быть причинен ущерб на сумму не менее 50 000 евро.

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Как уже сообщалось ранее, в минувшую среду KNAB проводил процессуальные действия в Вентспилсской мэрии. Они проводились на основании подозрений в возможном злоупотреблении служебным положением.

Сотрудники Антикоррупционного ведомства из нескольких источников получили информацию о том, что ресурсы Вентспилсского самоуправления могли быть использованы ненадлежащим образом для выполнения основных функций самоуправления, а именно для обеспечения частных нужд.

Учитывая тот факт, что эту информацию можно было проверить только при помощи уголовно-процессуальными методов, 31 августа прошлого года KNAB возбудил уголовное дело о возможном превышении должностных полномочий, имевшем серьезные последствия.

В среду KNAB проводил уголовно-процессуальные действия в том числ и в мэрии Вентспилса, однако обыск при этом не проводился. В интересах следствия более подробной информации по этому делу пока не предоставляется.