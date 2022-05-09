KNAB инициирует уголовное преследование медика за фиктивную вакцинацию 11 жителей от Covid-19

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в понедельник инициировал уголовное преследование некой работницы сферы медицины по факту фиктивной вакцинации 11 жителей от Covid-19.

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KNAB призвал начать уголовное преследование против женщины в связи ч тем, что она вводила в автоматизированную систему обработки данных информацию о вакцинации от Covid-19, которая не соответствует действительности. Уголовный процесс был возбужден 17 сентября 2021 года.

Доказательства, полученные в рамках уголовного дела, свидетельствуют о том, что медик, работавшая в центре вакцинации торгового центра, производила фиктивную вакцинацию от Covid-19 и произвела действия, чтобы информация о якобы сделанных прививках появлялась в системе e-veselība. Это позволяло людям, которые на самом деле не делали прививки, получать сертификат, подтверждающий вакцинацию.

KNAB получил информацию о том, что конкретная работница центра вакцинации, вероятно, произвела имитацию прививок 11 человек.

Во время расследования уголовного дела KNAB получил информацию о еще 320 лицах, которые, возможно, были вакцинированы фиктивно и получили сертификаты. Информация отправлена Государственной полиции.

Уголовный закон предусматривает за такие деяния срок лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.