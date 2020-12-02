KNAB: крупная латвийская IT-компания подозревается в даче взятки размером более 2 миллионов евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Генеральную прокуратуру материалы дела, согласно которым зарегистрированное в Латвии предприятие информационных технологий через одного из своих работников дало взяток должностным лицам Беларуси на сумму 2 262 339 евро.

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KNAB считает, что таким образом предприятие также уклонилось от уплаты налогов в размере 512 741 евро. Работник фирмы от лица компании заключал фиксивные договора за оказание услуг, чтобы иметь возможность перечислять взятки в Беларусь. Действия производились в период с 2011 по 2016 годы.

Согласно информации Латвийского телевидения, речь идет о крупной IT-компании Tieto Latvija.