KNAB: крупная латвийская IT-компания подозревается в даче взятки размером более 2 миллионов евро
Foto: Pixabay

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Генеральную прокуратуру материалы дела, согласно которым зарегистрированное в Латвии предприятие информационных технологий через одного из своих работников дало взяток должностным лицам Беларуси на сумму 2 262 339 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

KNAB считает, что таким образом предприятие также уклонилось от уплаты налогов в размере 512 741 евро. Работник фирмы от лица компании заключал фиксивные договора за оказание услуг, чтобы иметь возможность перечислять взятки в Беларусь. Действия производились в период с 2011 по 2016 годы.

Согласно информации Латвийского телевидения, речь идет о крупной IT-компании Tieto Latvija.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KNAB Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro