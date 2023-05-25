KNAB может закрыть уголовное дело Rīgas satiksme о закупке транспорта

Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) после нескольких лет расследования, скорее всего, приняло решение о прекращении уголовного дела о закупке транспортных средств муниципальным предприятием Rīgas satiksme, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства LЕТА информация.

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Еще в начале этого года KNAB уверило агентство LЕТА, что основной причиной, по которой расследование по делу все еще продолжается, является выполнение запроса о правовой помощи. Тогда KNAB признало, что ожидает информацию от правоохранительных органов Китая и специального административного района Гонконга КНР.

Уголовный процесс был начат в связи с тремя закупками, осуществленными Rīgas satiksme: по закупке низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро, по закупке троллейбусов в 2013 году на общую сумму 131 646 135 евро, а также в связи с закупкой на поставку автобусов в 2013 году на общую сумму 75 808 297 евро. В уголовном процессе расследовались подкуп должностных лиц и отмывание средств, полученных преступным путем.

В дело были замешаны бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, должностное лицо производителя трамваев и троллейбусов Škoda Transportation Владислав Козак, предприниматель Марис Мартинсонс, предприниматель Эдгар Тетеровскис, его супруга и член правления ныне ликвидированного предприятия Tram Servis Riga, которым тогда руководил Козак, Элина Кокина.

По делу также проходили давний член партии "Честь служить Риге", предприниматель Александр Крячек и бывший директор департамента содержания и развития инфраструктуры Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, но они уже скончались.

Задержания и аресты в рамках этого дела прошли в конце 2018 года. Некоторые из арестованных по делу позже были отпущены из-под стражи под залог, а остальные без залога. Общая сумма залога составила 870 000 евро.

Из ранее предоставленной KNAB информации о данном уголовном производстве следует, что оно было начато, поскольку, возможно, представители чешских и польских компаний по согласованию с ответственными должностными лицами Рижской думы и Rīgas satiksme, а также представителями компании, связанной с Rīgas satiksme, привлекли физическое лицо и лиц, связанных с ним, для осуществления преступной деятельности. Эти лица, вероятно, занимались легализацией средств, полученных преступным путем, и организовали финансовый поток путем привлечения как реальных, так и фиктивных компаний, тем самым обеспечив выплату взяток ответственным должностным лицам Рижской думы и Rīgas satiksme в связи с тремя закупками.

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KNAB пояснило, что в уголовном производстве, возбужденном ведомством, возможные суммы взяток составляли процент от общей суммы заключенного договора.

В программе Nekā personīga на телеканале TV3 ранее прозвучало, что за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай виде взяток в среднем выплачивалось 5-7%. Общая сумма трех закупок превышает 270 млн евро, поэтому в виде взяток могли быть выплачены 13,5-20 млн евро.

Расследование этих сделок также велось в Польше и Чехии.