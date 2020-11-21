KNAB начал проверку компании по обслуживанию домов Liepājas namu apsaimniekotājs

В Лиепае началась проверка деятельности крупнейшей в городе компании по обслуживанию домов — ООО Liepājas namu apsaimniekotājs (LNA). Как отмечает "Курземес вардс", в офис компании прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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Представительница LNA Иева Пука этот факт не подтвердила, но отметила, что комментарии о действиях Антикоррупционного ведомства вправе предоставлять только сам KNAB.

В свою очередь, представительница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Паула Вилсоне сообщила, что деятельность ООО Liepājas namu apsaimniekotājs действтельно попала в поле зрения ведомства.

"Но более подробный комментарий в связи с проведением расследования сейчас предоставить не могу", — подчеркнула Витола.

Согласно неофициальной информации, интерес KNAB к ООО Liepājas namu apsaimniekotājs может быть связан с разногласиями ООО Ekovalis Latvija с этим предприятием. Председатель правления Ekovalis Latvija Гунтис Шалтс от комментариев отказался.

"Курземес вардс" выяснила, что руководитель LNA Артис Римма информировал мэра Лиепаи Яниса Вилнитиса о визите сотрудников Антикоррупционного ведомства, но мэр от комментариев пока отказался.

LNA является крупнейшей компанией по обслуживанию домов, принадлежащей Лиепайскому самоуправлению.