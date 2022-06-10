KNAB начал проверку по делу о размещении агитации общества Шлесерса на автобусах

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало два процесса об административных нарушениях в связи с возможными нарушениями, допущенными обществом Latvijas Pirmā при размещении агитации на автобусах Лиепайского автобусного парка.

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По информации Антикоррупционного ведомства, на политические партии и других агитаторов, в том числе на объединения, распространяются различные ограничения, которые необходимо соблюдать не только во время предвыборной агитации, но и в ситуациях, когда они призывают голосовать по законодательным инициативам.

Бюро начало проверку, чтобы установить, соответствуют ли агитационные материалы и печатные материалы, распространяемые в автобусах Лиепайского автобусного парка, т. е. газета Latvija pirmā, процедурам и ограничениям, установленным Законом "О референдуме, инициировании законов и инициативе европейских граждан".

В ходе проверки KNAB установил, что материалы, размещенные в автобусах, и распространяемые печатные материалы были агитацией за внесение законопроекта, который поддерживает общество Latvija Pirmā.

Кроме того, KNAB установил, что общество могло нарушать закон: оно не указало в агитационных материалах плательщика агитации, не представило Антикоррупционному ведомству уведомление о размещении агитационных материалов, а также превысило установленную законом максимальную сумму, предусмотренную для таких кампаний.

Поскольку нормативными актами предусмотрена административная ответственность за такие нарушения, KNAB примет решение о применении административного взыскания к обществу Latvija pirmā, а также о запрете на проведение дальнейшей агитации и об обязательстве перечислить превышенные расходы в пользу госбюджета.

Согласно Административно-процессуальному закону, перед вынесением неблагоприятного решения KNAB предложил обществу представить объяснения, а также добровольно устранить нарушение до 12 июня, т.е. прекратить дальнейшую агитацию.

В случаях, когда нарушение не устранено добровольно, в соответствии с Административно-процессуальным кодексом КNAB вправе применить соответствующие меры, включая запрет на дальнейшую агитацию.

В настоящее время KNAB продолжает расследование благотворительного концертного тура Gaisma krīt, который реализуется как агитация за внесение законопроекта.