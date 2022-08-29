KNAB начал уголовный процесс против чиновников из Минземделия

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс против руководителя подведомственного Минземделию учреждения Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Роберта Дилбы и члена правления этой организации Сергея Зыкина, сообщает Латвийское телевидение.

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Как стало известно порталу Delfi, KNAB успел "погостить" в Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi еще две недели назад.

Агентству LETA в KNAB подтвердили, что уголовный процесс был начат 13 мая в связи с подозрениями о подготовке умышленного использования служебного положения в корыстных целях, а также в совершении этого преступного деяния.

В рамках уголовного процесса 14 июня были проведены процессуальные действия, на данный момент идет активный досудебный процесс, KNAB занимается сбором доказательств. В связи с этим более подробных комментариев пока не предоставляется.

11 августа госсекретарь Минземделия Райвис Кронбергс отстранил Зыкина от занимаемой должности, в свою очередь, Дилба в тот жен день сообщил, что оставляет пост 31 августа.

Порталу Delfi Дилба подтвердил, что уголовный процесс начат против него и Зыкина. Дело связан с закупкой по обслуживанию здания по адресу ул. Републикас лаукумс 2.