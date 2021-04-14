KNAB не смог доказать участие руководства ABLV Bank в коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло найти доказательств того, что руководство ABLV Bank причастно к коррупции, в чем его обвиняло американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). При этом, как выяснило агентство LETA, не удалось найти доказательств и подозрениям, высказанным руководством ABLV Bank: что их сознательно оболгал бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
KNAB подтвердил, что 26 марта было решено прекратить за отсутствием доказательств уголовный процесс, начатый после публикации сообщения FinCEN. В том сообщении было сказано, что до 207 года руководство и менеджмент банка ABLV с помощью взяток влияли на должностных лиц Латвии, чтобы уменьшить риск для своей деятельности и предотвратить судебные действия против себя.
После прекращения уголовного процесса KNAB не собирается продолжать расследования возможной коррупции должностных лиц банка. Уголовный процесс, связанный с просьбами проверить, не оболган ли банк Римшевичем, также прекращен.
В феврале 2018 года FinCEN сообщил, что планирует ввести санкции против ABLV Bank из-за схем с отмыванием денег. Акционеры банка запустили процесс самоликвидации банка, его лицензия была аннулирована 12 июля 2018 года.