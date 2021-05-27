KNAB обнаружил в подвале многоэтажки газеты со скрытой агитацией

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией

(KNAB) обнаружили в подвале многоквартирного дома в Вентсписле газеты со скрытой агитацией "Ko visādi ventspilnieki.lv tev nestāsta".

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По данным Антикоррцпционного ведомства в их распоряжение поступила информация о том, что в городе под видом газеты распространяются агитационные материалы.

Учитывая, что издание не соответствовало установленным законом критериям разработки предвыборной кампании, т.е. в издании не были указаны тот, кто заплатил за материалы, а также не указан тираж, KNAB начал ведомственную проверку.

В ходе проверки KNAB выяснил участника агитационной кампании, который в настоящее время определен как третье лицо, не имеющее отношения к партиям. Также установлен тираж издания и стоимость материалов.

Эти факты также указывают на возможность того, что участник кампании мог превысить максимальную сумму, разрешенную законом для использования в предвыборной агитации лицами, не связанными с партиями и их объединениями. Закон предусматривает право беспартийного жителя выделить на кампанию политических сил максимум 7 500 евро, и Бюро подозревает, что в данном случае эта сумма была превышена.

25 мая KNAB постановил запретить дальнейшее распространение издания. Следователи уточнило место хранения копий, подготовленных для распространения, и в сотрудничестве с Государственной полицией изъяла часть издания в подвале многоквартирного дома.

Ранее программа De Facto сообщала, что в издании в плохом свете выставлены кандидаты от "Нового Единства" и Лавиского объединения регионов, в свою очередь, позитивно отражается находящийся в заключении мэр Вентспилса Айвар Лембергс (Latvijai un Ventspilij).