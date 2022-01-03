KNAB обвиняет бывших членов правления Latvijas dzelzceļš в причинении ущерба на 1,5 миллиона евро
Foto: LETA

В понедельник, 3 января, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросило прокуратуру начать уголовное преследование четырех бывших членов правления Latvijas dzelzceļš (LDz) за возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях, что привело к убыткам в размере 1,5 миллиона евро, сообщили агентству LETA в KNAB.

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Согласно полученным KNAB доказательствам, бывшие чиновники LDz добились создания нового исполнительного органа, чтобы получать значительно более высокие зарплату, премии и доплаты за выполнение своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что это расследование связано с периодом, когда председателем правления LDz был Эдвинс Берзиньш. Тогда в предприятии был создан совет президентов, который Суд Сатверсме признал незаконным, однако совет так и не был ликвидирован.

В соответствии с регламентом работы совета бывшим руководителям предприятия были выплачены крупные компенсации, когда в середине 2019 года с ними были прекращены трудовые отношения. Согласно поданным в Службу государственных доходов (VID), Берзиньш получил компенсацию в размере 250 000 евро, а член правления Айварс Стракшас — 200 000 евро.

В начале 2020 года министр сообщения Талис Линкайтс обратился в Генпрокуратуру с заявлением. Был начат уголовный процесс, досудебное расследование было поручено KNAB. Тогда Линкайтс заявил порталу LSM.lv, что Министерство сообщения обратилось в правоохранительные органы в связи с размером компенсаций, выплаченных Берзиньшу и Стракшасу.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что бывшие должностные лица, возможно, в период с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года злоупотребляли своим служебным положением и незаконно получали дополнительные доходы за исполнение своих прямых обязанностей.

В результате предприятию LDz нанесен материальный ущерб в размере 1 553 896,83 евро.

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