KNAB оштрафовал мэра Резекне за нарушение закона о конфликте интересов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) применило очередной денежный штраф к мэру Резекне Александру Барташевичу за нарушение закона о конфликте интересов.

В KNAB пояснили, что мэр в 2018 и 2019 году установил для членов правлений резекненских муниципальных предприятий — Rehabilitacijas centrs Razna, Rezeknes siltumtikli, Rezeknes udens, Rezeknes namsaimnieks, Rezeknes satiksme и Rezeknes slimnica — отпускные в размере 50% от оклада.

Тем самым он нарушил условия закона о предотвращении разбазаривания государственного и муниципального имущества и о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

Барташевич в апреле этого года уже заплатил штраф в размере 230 евро.