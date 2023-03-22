KNAB передал дело о попытке вымогательства 100 000 евро у бизнесмена Рамолиньша

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении двух бывших должностных лиц Службы госдоходов за вымогательство взятки группой лиц и по предварительному сговору. Кроме того, в отношении еще одного бывшего госчиновника просят начать уголовный процесс за поддержку вышеупомянутого уголовного преступления и служебный подлог.

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Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что бывшие госчиновники, действуя в группе по предварительному сговору, необоснованно возбудили против предприятия уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. После возбуждения уголовного дела группа этих неоднократно выходила на связь с предпринимателем Андрисом Рамолиньшем и требовала взятку в размере 100 000 евро.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года владелец компании Stiga RM Рамолиньш получил сигналы о том, что против него готовится заказное уголовное дело. Через несколько месяцев к Рамолиньшу пришел следователь Налогово-таможенной полиции и сообщил, что против бизнеса семьи предпринимателя возбуждено уголовное дело.

В связи с делом о взяточничестве была арестована сотрудница VID Инита Луре, работавшая в Финансовой полиции с 2005 года. Она также была заместителем начальника Первого следственного отдела VID.

Прокуратура подтвердила, что против предприятий семьи бизнесмена Рамолиньша действительно было возбуждено сфабрикованное уголовное дело. Через два месяца прокурор отменил это незаконное постановление следователя налоговой и таможенной полиции.