KNAB передал в прокуратуру дело о взяточничестве в Latvijas tilti

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру дело против зарегистрированного в Латвии юридического лица. Согласно информации в распоряжении агентства LETA, это Latvijas tilti.

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KNAB сообщает, что 6 июня прошлого года бюро возбудило уголовное дело о взяточничестве против юридического лица. Согласно материалам дела, представитель предприятия в 2016 году дал литовскому должностному лицу взятку размером в 10 000 евро, чтобы то приняло благоприятное для предприятия решение.

"Если физическое или юридическое лицо принимает и практикует взяточничество, единственное лекарство — призыв к ответственности и применение дисциплинарного наказания. Помимо прочего, любое предприятие, которое хочет получить заказ в другой стране и готов действовать незаконно, должно осознавать, что отвечает за свои действия согласно латвийским нормативным актам", — заявила замначальника главы KNAB Инета Цируле.

В прошлом году передача LTV "de facto" сообщала, что KNAB возбудил уголовное дело против бывшего руководителя Latvijas tilti Геннадия Камкалова по делу о даче взятки должностному лицу литовского порта.