KNAB передал в прокуратуру дело об организации взятки для СГД

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы дела, в котором три физических лица подозреваются в организации дачи взятки в размере 60 000 евро, а также вымогании взятки у предпринимателей и присвоении взятки.

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Согласно материалам дела, три лица по предварительной договоренности потребовали у двух предпринимателей взятку в размере 60 000 евро, чтобы добиться благоприятного исхода аудита Службы госдоходов (СГД). Ни одно из лиц в уголовном деле не является должностным лицом СГД.

Замначальника KNAB Инета Цируле отметила, что уголовное дело стало результатом сотрудничества СГД и KNAB. “Если предприятия оказываются в ситуации, когда должностные лица или посредники требуют взятку взамен на конкретные действия или решения, единственное действие это не полагаться на общения этих лиц, а сообщать KNAB”, - сказала Цируле.

Уголовное дело было возбуждено 30 апреля 2020 года.