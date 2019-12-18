KNAB передал в прокуратуру дело против экс-члена правления Саласпилсского муниципального предприятия

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру дело о должностном лице самоуправления, которое в корыстных целях перечислило 3000 евро предприятию, занимающемуся азартными играми.

Должностное лицо обвиняется в присвоении средств.

Как уже сообщал портал DELFI, 14 октября KNAB задержал члена правления Valgums-S Илгониса Игауниса. Его подозревали в том, что он используя свое право управлять средствами предприятия, в корыстных целях перечислил 3000 евро предприятию, которое организовывает азартные игры в Интернете.

Вскоре после задержания он попросил освободить его от должности.

Саласпилсское муниципальное предприятие Valgums-S обеспечивает очищение воды и сточных вод. В его ведомстве находится вся водная инфраструктура Саласпилса. Игаунис является единственным членом правления фирмы.