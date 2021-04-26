KNAB передал в прокуратуру дело против тренера спортивной школы — он присвоил 14 698 евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру дело против тренера одной из рижских спортивных школ, присвоившего себе 14 698 евро, предназначенных для учеников, сообщает LETA. Агентство выяснило, что речь идет о спортивной школе Rīdzene.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уголовное дело было возбуждено против двух лиц — государственного должностного лица, подозреваемого в поддержке присвоения чужих вещей и средств, а также физического лица, присвоившего это имущество.

Материалы уголовного дела свидетельствуют, что тренер спортивной школы присвоил себе 14 698 евро, предназначенные для выплаты воспитанникам школы. Кроме того, тренер при поддержке должностного лица присвоил себе спортивные товары на сумму 2867 евро.

В свою очередь, должностное лицо поддерживало эти преступления, фальсифицируя сопровождающие документы.

В Рижской думе агентству сообщили, что систематические нарушения в Rīdzene уже попадали в поле зрения самоуправления. Информация поступала от информаторов, должностных лиц Рижской думы и родителей, заинтересованных в раскрытии нарушений. Чтобы раскрыть нарушения, потребовалось участие KNAB.

Зампредседателя мэра Риги Линда Озола (НКП) поблагодарила всех, кто помог раскрыть нарушения и сообщила, что в ближайшее время ответственная комиссия Рижской думы обсудит это происшествие.