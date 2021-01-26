KNAB передал в прокуратуру уголовное дело о фиктивных работниках Rīgas satiksme

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру уголовное дело о мошенничестве в особо крупном объеме в обществе капитала Рижской думы. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении LTV, речь идет о муниципальном перевозчике Rīgas satiksme.

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В деле трое подозреваемых — одно лицо подозревается в поддержке мошенничества, двое других — в мошенничестве.

Уголовное дело 25 января 2021 года было выделено из другого уголовного процесса в разработке KNAB. Согласно материалам дела, двое подозреваемых, возможно, были фиктивно трудоустроены в обществе капитала Рижской думы. Это позволило им противоправно присвоить себе большой объем средств. В свою очередь, третье лицо, вероятно, зная о фиктивном трудоустройстве, скрывало это и поддерживало. В результате правонарушений был нанесен урон в размере 246 767,70 евро, сообщает бюро.

Теперь прокуратура должна решить о дальнейшем продвижении дела. KNAB напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.