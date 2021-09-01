KNAB предупреждает о лжеповестках явиться в бюро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призывает жителей не реагировать на сообщения мошенников, в которых они от имени бюро просят явиться в KNAB, сообщили в ведомстве.

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Если жители в августе получили повестку явиться в KNAB, то в ведомстве просят удостовериться в этом, индивидуально связавшись с бюро по номерам телефонов 67356161 или 80002070 или по электронной почте knab@knab.gov.lv.

По информации KNAB, зафиксировано несколько случаев, когда мошенники от имени бюро рассылали приглашения явиться в учреждение. Повестки подписывала некая Катрина Поляковска, которая не является сотрудницей ведомства, в свою очередь, регистрационный номер, который начинается с LVA также не зарегистрирован в бухгалтерской системе KNAB.

KNAB выясняет обстоятельства случившегося.