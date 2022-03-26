KNAB: "прикорм" и подарки чиновникам в 2021 году обошлись государству в 800 000 евро

Бюро по борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) отчиталось о том, что пандемийный год не уменьшил число желающих косвенно влиять на решения власти и обеспечивать особую благосклонность государственных служащих. За год Бюро получило рекордное число сигналов от населения о разных нарушениях и направило в прокуратуру рекордное число уголовных дел, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прошлом году было расследованы и начато уголовное преследование по делам, которые предотвратили материальный ущерб государственным учреждениям в размере 800 000 евро и передачу взяток должностным лицам на общую сумму 2,17 миллиона евро, подсчитало KNAB.

Всего в прошлом году KNAB возбудил 39 уголовных дел и передал в прокуратуру 27 уголовных дел, начав уголовное преследование в отношении 45 физических и пяти юридических лиц. Это наибольшее количество уголовных дел, направленных в прокуратуру за последних пять лет.

За прошлый год было конфисковано и перечислено в госбюджет 5,6 млн евро, полученных преступным путем, а также наложен арест на 8,46 млн евро. KNAB возбудил 39 уголовных производств, которые чаще всего были связаны с легализацией денег, полученных в результате преступной деятельности иностранных должностных лиц, а также с получением взятки.

Самые популярные виды переданных в прокуратуру уголовных дел — мошенничество и взяточничество, таких было 27 случаев. За прошлый год суд рассмотрел 17 уголовных дел, переданных из KNAB, в том числе четыре преступника получили реальные тюремные сроки. Также Бюро приняло решения по 256 делам об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением ограничений, запретов и обязанностей Закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц".

В прошлом году KNAB наложил штрафы на общую сумму 40 365 евро на 222 госслужащих. Их самые частые нарушения связаны с использованием информации, доступной из баз данных, в личных целях, а также с нарушением ограничений на совмещение должностей.

Бюро приняло 108 постановлений по делам об административных правонарушениях, связанных с нарушениями Закона о финансировании политических организаций и Закона о предвыборной агитации, по 71 делу о признании неправомерных действий в деятельности политических партий и иных юридических и физических лиц. Общая сумма штрафов — 16 890 евро. Также KNAB принял шесть решений о возврате в госбюджет 18 112 евро.

Управление получило 1 833 сообщения о предполагаемой коррупции и других нарушениях — это самый высокий показатель за последние пять или более лет.

"Искоренение коррупции — это долгосрочный процесс, который немыслим без честных действий, активного участия и сотрудничества населения, представителей государственного и частного секторов. Продолжая целенаправленно и настойчиво работать, Латвия может добиться прогресса в создании открытого, честного и свободного от коррупции общества", — заявил глава БПБК Екабс Страуме.