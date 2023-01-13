KNAB призывает начать уголовное преследование бывшего должностного лица

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит начать уголовное преследование бывшего члена правления общества капитала самоуправления края Лигатне, которого подозревают в служебном подлоге и легализации средств, нажитых преступным путем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе досудебного расследования были получены доказательства того, что упомянутый сотрудник на протяжении многих лет использовал свое служебное положение в корыстных целях и заключал договора об услугах с двумя предприятиями, в которых сам является истинным выгодополучателем и которые фактически не оказывали обществу капитала услуги. Таким образом должностное лицо нанесли убытки в размере 78 437,30 евро.

Одновременно были получены доказательства того, что бывший сотрудник самоуправления потратил на свои нужды 97 290 евро, которые были получены в результате преступных действий и хранились на счетах обоих предприятий.

Уголовный процесс был начата 12 декабря 2020 года. 11 января 2023 года материалы дела были направлены в прокуратуру.