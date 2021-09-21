KNAB призывает начать уголовное преследование экс-главы Банка Латвии Римшевича за принуждение к лжесвидетельству

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) просит прокуратуру начать уголовное преследование бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича в связи с возможной организацией дачи заведомо ложных показаний. Речь может идти о принуждении к лжесвидетельству уже покойного Игоря Буймистера — бывшего крупнейшего акционера Trasta komercbanka.

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Как говорится в пресс-релизе KNAB, прокуратуру просят начать уголовное преследование одного физического лица за возможную организацию принуждения к лжесвидетельству и еще одного физического лица — за принуждение к даче лжесвидетельских показаний.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что один из фигурантов по указанию второго фигуранта, который являлся подсудимым, совершил, возможно, незаконные принудительные действия по отношению к свидетелю. А именно: неоднократно на стадии судебного процесса пытался заставить свидетелей отказаться от показаний, данных в ходе досудебного расследования, а вместо этого дать заведомо ложные показания в пользу подсудимого. Человек, принуждавший к даче ложных показаний, предлагал свидетелю деньги.

Незаконное принуждение свидетеля путем подкупа с целью получения ложных показаний происходило в рамках другого уголовного дела, которое сейчас находится в судопроизводстве. 18 июня 2018 года KNAB успешно завершил досудебное расследование по этому делу, призвав начать уголовное преследование в отношении двух лиц — должностного лица Банка Латвии и физического лица.

Далее прокуратура должна принять решение об уголовном деле в связи с дачей ложных показаний.

"Принуждение свидетеля к даче ложных показаний с предложением за это финансового вознаграждения — недопустимо ни на досудебной, ни на судебной стадиях. Такие преступные деяния против юрисдикции мешают добиться справедливого уголовно-процессуального регулирования и призвать виновных к ответственности", — заявила заместитель начальника KNAB по вопросам расследований Инета Цируле.

Как уже сообщалось, 20 августа KNAB произвел обыск в доме Илмара Римшевича. Адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис ранее сообщал LETA: возбуждено уголовный процесс в связи с тем, что Римшевич вместе с лицом, обозначенным адвокатом как U.T., возможно, встречались и обсуждали, как незаконно добиться, чтобы бывший крупнейший акционер Trasta komercbanka Игорь Буймистер отказался от своих предыдущих показаний и дал иные показания в пользу бывшего главы Банка Латвии. LETA уже сообщала, что за аббревиатурой U.T. может скрываться бизнесмен Угис Таборс.

Буймистер был одним из главных свидетелей обвинения против Римшевича по делу, которое сейчас рассматривается в суде первой инстанции. Обвиняемые по этому — Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. Игорь Буймистер недавно скончался.

В феврале 2018 года KNAB задержал Римшевича и Мартинсонса. Генеральная прокуратура обвинила Римшевича во взяточничестве, а Мартинсонса — в поддержке взяточничества. Якобы Римшевич получил взятку в виде организованной поездки на отдых и денежной суммы. Также экс-главу Банка Латвии обвиняют в легализации финансовых средств, нажитых преступных путем.

Прокурор Виорика Йиргена ранее сообщила, чтоо KNAB возбудил дело по заявлению двух представителей Trasta komercbanka, которые фигурировали как те, кто давали взятки, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией об этом. По информации агентства LETA, этими фигурантами, пошедшими на сотрудничество со следствием, были Игорь Буймистер и бывший член правления Trasta komercbanka Виктор Зиемелис.

По словам Йиргены, один из акционеров Trasta komercbanka в 2010 году обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с Комиссией по надзору рынка финансов (FKTK) и капитала, в обмен на оплаченную поездку на Камчатку. В 2012 году этот акционер с еще одним акционером повторно обратились к Римшевичу, попросив помощи в других вопросах, связанных c FKTK. За услугу Римшевич якобы запросил 500 000 евро, которые нужно было заплатить двумя частями: первую долю до решения FKTK, а вторую — после.

Прокурор указала: речь шла о том, что Римшевич поможет ответить на вопросы FKTK в связи с ликвидностью Trasta komercbanka и нерезидентами. Экс-глава Банка Латвии не выполнил полностью то, что от него просили, а потому было выплачено только 250 тысяч евро, утверждает Йиргена. Посредником, получившим 10% суммы, выступал Марис Мартинсонс.

Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой стал тайно.

Уголовное дело против Римшевича и Мартинсонса рассматривает в Рижском районном суде в Юрмале. Судопроизводство приостановлено, чтобы обратиться в Суд Европейского союза с вопросами, связанными с иммунитетом против уголовного преследования Илмара Римшевича — как члена совета Европейского Центрального банка. Пока ответ от суда ЕС не получен.