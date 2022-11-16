KNAB призывает обвинить экс-представителя общества капитала и сотрудника PR-агентства в мошенничестве

В понедельник, 14 ноября, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призвало прокуратуру начать уголовное преследование бывшего члена правления дочернего предприятия Рижского муниципального общества капитала, а также физическое лицо в связи с возможным мошенничеством в крупном объеме, сообщили порталу Delfi в KNAB.

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Бывшему государственному должностному лицу инкриминируют возможную фальсификацию документов, а физическому лицу — подделку документов в корыстных целях.

Материалы уголовного дела содержат информацию о том, что бывшее государственное должностное лицо вместе с физическим лицом, которое является председателем правления PR-агентства, занимались мошенничеством и подделкой документах о PR-услугах, которые не были оказаны.

Таким образом, оба фигуранта дела из дочернего предприятия общества капитала Рижской думы могли незаконно выманить финансовые средства на общую сумму в 43 076 евро.

Расследованные преступления были совершены в период с 27 июля 2018 года по 30 января 2019 года.

Уголовный процесс KNAB начало 20 сентября прошлого года по первой части 327-й статьи и третьей части 177-й статьи Уголовного закона — фальсификация документов и мошенничество в крупном объеме.

KNAB направило материалы уголовного дела в Прокуратуру по расследованию преступных деяний на службе в государственных институциях, завершив таким образом досудебное расследование. В настоящее время прокуратуре предстоит принять решение о дальнейшем ходе уголовного дела.