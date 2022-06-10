KNAB произвел следственные действия на предприятии, в котором работает брат главы МВД

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) произвело следственные действия на предприятии ADDO Defense, в котором работает брат нового министра внутренних дел Кристапса Эклонса Валдемарс. Предприятие специализируется на поставке тестов на Covid-19.

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В KNAB агентству LETA подтвердили, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела бюро осуществляло процессуальные действия в компании ADDO Defense.

В интересах расследования полиция не может разглашать подробную информацию.

Карлис Эйндорфс, член правления ADDO Defense, подтвердил агентству LETA, что в компании работают сотрудники KNAB, заявив, что "они делают свою работу, и мы им доверяем".

Министр Эклонс через представителей Министерства внутренних дел сообщил агентству LETA, что KNAB должен выполнять свою работу, и он относится к этому с уважением.

"Со своей стороны могу подтвердить, что не причастен к деятельности предприятия, в котором работает мой брат", — сказал министр.

Напомним, что Кристапс Эклонс совсем недавно сменил в должности главу МВД Марию Голубеву. Эклонса выдвинуло в министры объединение Attīstībai/Par!.

По информации портала Firmas.lv, владельцами указанной компании являются SIA ADDO Group, Эйндорфс Малиновскис и Янис Малиновскис. В качестве реальных бенефициаров указаны Артурс Завьяловс и Кристерс Гуршпонс.

В прошлом году оборот компании составил 2 733 875 евро, а прибыль — 260 044 евро. Из информации Firmas.lv следует, что компания регулярно доставляла различные товары в госучреждения. В конце прошлого года и только в начале этого года было заключено два контракта на поставку тестов для самотестирования на антигены вируса Covid-19 на общую сумму 5 516 492 евро, говорится в информации Бюро по надзору закупок. .