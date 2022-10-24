Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру начать уголовное преследование исполнительного директора самоуправления за возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях, что нанесло значительный ущерб самоуправлению, сообщает агентство LETA.

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KNAB возбудило уголовный процесс 12 августа этого года. Председатель Талсинской краевой думы Сандра Петерсоне (Национальное объединение) подтвердила, что, по ее информации, KNAB просит начать уголовное преследование исполнительного директора Талсинского края Иевы Креке.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что должностное лицо, злоупотребляя служебным положением в корыстных целях, незаконным образом добилось улучшения материального положения других лиц.

Должностное лицо подписало документы, на основании которых была рассчитана и выплачена незаконная компенсация за увольнение двум муниципальным служащим.

Эта компенсация превысила допустимую сумму почти на 12 000 евро. В результате возможной преступной деятельности самоуправлению был нанесен ущерб в размере 11 777 евро.